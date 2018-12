Recorddrukte bij pakketbezorgers, honderden klachten bij Consumentenbond

Het was de afgelopen anderhalve week topdrukte bij de pakketbezorgers. Marktleider PostNL verwerkte zo'n 12 miljoen pakketjes tussen Black Friday en Sinterklaas. Vorig jaar ging het nog om zo'n 10 miljoen pakketjes. De bezorger weigert te zeggen hoeveel pakketjes te laat zijn bezorgd.

Ook DHL ziet een forse toename van het aantal pakketjes. Het bedrijf verwerkt momenteel zo'n 700.000 pakketjes per dag. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met vorig jaar.

Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen over de te late bezorging, laat een woordvoerder weten. Precieze aantallen kan de bond op dit moment niet geven, maar het zou om honderden klachten gaan.

Frustratie

De Consumentenbond zegt dat de frustratie vooral bij de app van PostNL ligt. "De app geeft vaak niet de juiste informatie. Volgens de app zou het pakketje de ene dag bezorgd worden, maar op die dag zelf schoof de bezorgdatum weer door naar de volgende dag. Ja en dat wekt frustratie op", zegt de Consumentenbond-woordvoerder.

Bol.com schat dat zo'n 1 procent van de pakketjes later is bezorgd dan gepland. Ook Coolblue zegt dat "een klein deel van de bestellingen te laat werd bezorgd door de drukte bij de pakketbezorgers". De bedrijven zeggen tevreden te zijn over PostNL en andere pakketbezorgers.

Als er bij 1 procent van de pakketten vertraging optreedt, dan zou dat landelijk toch al snel om tienduizenden pakketten gaan. Mocht jouw pakketje te laat binnendruppelen en je hebt het cadeau niet meer nodig dan kun je het, volgens de Consumentenbond, binnen 14 dagen retour zenden.

Verslaggeefster Kysia Hekster ging langs bij online speelgoedwinkel Lobbes: