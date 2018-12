Nederlandse trucker steekt auto 'geel hesje' in België in brand

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur heeft in België de auto van een actievoerder van de 'gele hesjes' in brand gestoken. Dat gebeurde op een goederenoverslagplaats in Houdeng, bij La Louvière in Henegouwen.

Betogers protesteren daar al dagen tegen de Belgische regering. Dat gebeurt in navolging van de Franse actievoerders in gele hesjes, die de kosten voor levensonderhoud te hoog vinden.

De Nederlander is aangehouden en meegenomen voor verhoor. De auto van het slachtoffer kon gauw worden geblust. Volgens ooggetuigen stak hij de auto met opzet in brand, mogelijk omdat hij last had van de actievoerders.