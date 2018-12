D66 wil actie om 'verontrustende' CO2-cijfers, VVD wil 'eerst eens kijken'

Coalitiepartij D66 hoopt dat het kabinet schrikt van de nieuwe cijfers waaruit blijkt dat de aanpak van de CO2-vervuiling minder goed gaat. "Werk aan de winkel. Tijd voor actie", zegt D66-fractievoorzitter Jetten in een reactie op de conclusie van drie onderzoeksbureaus over de effecten van de plannen van het kabinet.

De onderzoekers stellen dat Nederland in 2020, over twee jaar, niet verder komt dan een CO2-reductie van 15 procent. De rechter vindt dat dit 25 procent moet zijn, omdat dit het minimum is om te voldoen aan zijn zorgplicht. De D66'er spreekt over "zeer verontrustend nieuws" en wil dat Nederland klimaatkoploper wordt.

Behapbaar

Coalitiepartij VVD wil wachten op het nieuwe Klimaatakkoord waar nu aan gewerkt wordt. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Allerlei instanties zijn aan de zogenoemde klimaattafels bezig om concrete voorstellen te doen om de snellere opwarming van de aarde terug te dringen.

"Laten we eerst eens kijken wat daar uitkomt", zegt het VVD-Kamerlid Yizilfus. "Voor de VVD is het heel belangrijk dat we de klimaatdoelen halen, maar dat moet op een manier die behapbaar is en iedereen mee kan doen."

Eeuwige groei

Oppositiepartijen zoals GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren benadrukken al langer dat het kabinet te weinig doet aan het klimaat. In een tweet op het onderzoek en gericht aan het kabinet zegt GroenLinks-leider Klaver dat "de tijd van niets doen nu echt voorbij is". De Partij voor de Dieren reageert door te benadrukken dat het economische model van eeuwige groei weg moet.

Het kabinet komt in januari met nieuwe plannen om de vereiste CO-vervuiling aan te pakken. Eind deze maand komen, zo is de verwachting, de klimaattafels met hun plannen.