Baby geboren uit baarmoeder van dode vrouw

In de Braziliaanse stad São Paulo is een baby geboren uit een getransplanteerde baarmoeder van een overleden vrouw. De artsen zeggen in het medische tijdschrift The Lancet dat het de eerste keer is dat dit is gelukt en spreken van een medische mijlpaal.

Eerder werden er wel baby's geboren uit een getransplanteerde baarmoeder van een donor die nog in leven was, meestal van een familielid of een vriendin.

De 32-jarige vrouw, een psychologe, die nu een baby heeft gekregen, was geboren zonder baarmoeder, maar had wel werkende eierstokken. Ze onderging in september 2016 een tien uur durende operatie. Daarin kreeg ze een baarmoeder van een 45-jarige overleden vrouw getransplanteerd. De donor, die was omgekomen door een hersenbloeding, had zelf al drie kinderen gebaard en haar baarmoeder functioneerde dus.

Bewaard in ijs

In totaal is het orgaan bijna acht uur bewaard in ijs en artsen probeerden zo de bloedstroom tot een minimum te beperken. Volgens de artsen geeft de geslaagde operatie aan hoe veerkrachtig het orgaan is en biedt het mogelijkheden voor andere transplantaties.

Het lichaam van de psychologe, die ook medicatie kreeg tegen afstoting, accepteerde het nieuwe orgaan en na enige tijd kreeg ze weer een regelmatige menstruatie. Zeven maanden na de transplantatie plaatsen artsen een embryo in de baarmoeder en werd de vrouw zwanger. De zwangerschap verliep normaal. Na 35 weken werd het kind gehaald met een keizersnede. Het kindje was gezond en woog ruim 2,5 kilo.

Zo blij

Moeder en kind maakten het goed en ook na zeven maanden heeft de baby een normale ontwikkeling, schrijven de artsen in het onderzoek in The Lancet. Uiteindelijk haalden ze de baarmoeder weer uit de vrouw, zodat ze kon stoppen met het slikken van de anti-afstotingsmedicijnen.

Volgens de artsen is de moeder, uiteraard, opgetogen met de geboorte. "Dit was de belangrijkste gebeurtenis in haar leven", zei hij. "Ze is net binnengekomen om ons de baby te laten zien en ze is zo blij."