Spannende dag voor regering Belgische premier Michel

Het wordt een spannende dag voor de regering van de Belgische premier Michel. De premier wil het parlement laten stemmen over het migratiepact van Marrakesh en daarmee zet hij coalitiepartner N-VA voor het blok. Die is fel tegen het akkoord.

Verwacht wordt dat een meerderheid van het parlement voor stemt.

De vraag is wat de N-VA nu gaat doen. De nationalistische partij heeft eerder gedreigd om op te stappen als het pact wordt aangenomen. "De N-VA heeft gisteravond overlegd, maar verder niet gereageerd", zegt correspondent Thomas Spekschoor.

Geloofwaardigheid

Volgens hem zijn de opties voor de N-VA beperkt. "Ze kunnen met de staart tussen de benen afdruipen, maar dat is slecht voor de geloofwaardigheid", zegt Spekschoor. Als de partij tegenstemt, is dat ook slecht voor haar geloofwaardigheid. "Want toen het voorstel werd gepresenteerd, liet de N-VA niets van zich horen. Pas eind oktober kwam ze met bezwaren."

Vanochtend overleggen de partijen over het migratiepact.

Het lijkt erop dat premier Michel voorlopig blijft zitten. In mei zijn er verkiezingen en de kans is groot dat de koning de premier vraagt om een minderheidsregering te vormen als de N-VA opstapt.