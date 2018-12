Nieuwe afspraken over de euro, Hoekstra tevreden na marathonoverleg

De euro wordt sterker, luidt de conclusie van minister Hoekstra van Financiën na een nacht lang vergaderen met zijn Europese collega's. Ze hebben in Brussel afspraken gemaakt om de Europese Unie te beschermen tegen een nieuwe financiële crisis.

Uitgangspunt voor Nederland is dat de belastingbetaler niet mag opdraaien voor falend financieel beleid. "Schulden worden eerst geïnd bij bedrijven en particulieren die bijvoorbeeld obligaties hebben. De gewone belastingbetaler blijft buiten schot", zei Hoekstra na het marathonoverleg van meer dan achttien uur.

Afgesproken is onder meer dat het Europese noodfonds ESM weliswaar meer armslag krijgt, maar dat landen en banken wel meer moeten doen om voor hulp in aanmerking te komen. Zo moeten ze kunnen aantonen dat ze genoeg hebben gedaan om hun financiële problemen aan te pakken.

Hanzeverbond

Hoekstra sprak van intensieve gesprekken, maar toonde zich tevreden. Nederland speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het akkoord. De afgelopen weken reisde Hoekstra kriskras door Europa om andere landen te overtuigen van het Nederlandse standpunt.

Dat resulteerde in een grote coalitie van noordelijke landen, in de wandelgangen het Hanzeverbond genoemd. Tegenstand kwam er vooral uit Frankrijk. De Franse minister Le Maire schoffeerde Hoekstra vorige week nog tijdens een diner door de coalitie van Nederland weg te zetten als onbeduidend.

"We hebben de afgelopen dagen aan tafel gezeten als een belangrijke partner", aldus Hoekstra. "We hebben teksten geschreven en gezorgd dat er een stevig compromis uitkwam. Europa heeft dit nodig."

In slaap

Door de afspraken komen er dus verzwaarde eisen voor financiële hulp uit de andere EU-landen. "Het risico was dat er geld van de ene kant naar de andere kant van Europa zou worden verschoven, dat is nu van tafel", concludeerde Hoekstra. "We hebben afgesproken dat landen nu eerst hun eigen zaken op orde moeten brengen."

Makkelijk was het niet; de vergadering werd veelvuldig onderbroken om in kleine groepjes verder te praten. Sommige ministers verlieten de zaal om even in hun hotel bij te slapen, terwijl hun ambtenaren het werk deden. Andere bewindslieden vielen in de vergaderzaal in slaap.

De afspraken moeten later deze maand door de regeringsleiders op een top in Brussel worden goedgekeurd.