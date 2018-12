Afghanistan onderzoekt misbruik leden nationaal vrouwenelftal

Popal deed haar beklag bij de AFF-voorzitter. De twee mannelijke begeleiders kregen daarna een beter betaalde post binnen de bond. Negen spelers die in Afghanistan woonden, werden uit het team gezet omdat ze lesbisch zouden zijn.

Popal: "De voorzitter bestempelde hen als lesbiennes om hun het zwijgen op te leggen, om te voorkomen dat ze hun mond open zouden doen over wat er in Jordanië was gebeurd. Hij sloeg een van de meisjes met een biljartkeu."

Misbruik, bedreigingen, verkrachtingen

De klokkenluider startte zelf een onderzoek dat een halfjaar heeft geduurd. Dat heeft meerdere voorbeelden van seksueel misbruik, doodsbedreigingen en verkrachtingen opgeleverd.

Zo ontdekte ze dat de bondsvoorzitter in zijn kantoor een kamer had waarin een bed stond. Spelers werden daar misbruikt en daarna uit het team gezet, zegt Popal. Als ze over het misbruik zouden vertellen, zou het lijken of ze dat uit woede deden, omdat ze niet meer bij de selectie hoorden.

Niet waar

Ze stapte ermee naar de Aziatische voetbalbond AFC. Die wilde niet met haar praten, omdat ze geen aangesloten bond vertegenwoordigde.

De Afghaanse voetbalbond AFF spreekt alle beschuldigingen tegen. "De verhalen van de vrouwen zijn niet waar. Er is nog nooit een speler seksueel misbruikt", zei de secretaris-generaal tegen de BBC.

Volgens het hoofd van het Afghaanse Olympisch Comité klopt dit laatste niet. "Seksueel misbruik bestaat, niet alleen binnen de voetbalbond, maar ook bij andere sportbonden. Dat moeten we bestrijden."