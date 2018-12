Vraagbaak-website Quora meldt diefstal van 100 miljoen profielen

De Amerikaanse website Quora, een openbare vraagbaak, meldt dat de gegevens van ongeveer 100 miljoen geregistreerde gebruikers zijn gestolen. De gebruikers worden individueel op de hoogte gebracht.

Onduidelijk is nog welke gegevens precies zijn buitgemaakt, maar het gaat vermoedelijk om gebruikersnamen, mailadressen en wachtwoorden. Ook kunnen gegevens van gelinkte sociale netwerken zoals Facebook zijn gestolen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een lijst met contactpersonen.

Het bedrijf achter de website schrijft in een verklaring te onderzoeken hoe een dergelijke diefstal in de toekomst voorkomen kan worden.

Anonieme gebruikers

Wie zonder in te loggen ooit vragen of antwoorden heeft geplaatst op de website, hoeft niets te vrezen. Gegevens van anonieme gebruikers worden namelijk niet opgeslagen, zegt het bedrijf.

Quora is in 2009 opgericht door twee oud-medewerkers van Facebook. De meeste vragen en antwoorden op de website zijn in het Engels.