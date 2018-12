'Duizenden onterecht bestraft door Openbaar Ministerie'

Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren ten onrechte bestraft door het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt NRC op basis van gegevens die de krant heeft opgevraagd bij het OM. Het OM bestrijdt de conclusie van NRC.

Uit de opgevraagde gegevens blijkt volgens de krant dat vorig jaar bij 6 procent van de strafbeschikkingen de schuld niet op de juiste manier is vastgesteld. Met jaarlijks meer dan 30.000 strafbeschikkingen, gaat het om zo'n 2000 veroordelingen waarop iets op aan te merken is.

Maximumstraf

Sinds 2008 mag het OM zonder tussenkomst van een rechter strafbeschikkingen (boetes, taakstraffen, gebiedsverboden en meldplichten) opleggen voor misdrijven met een maximumstraf van zes jaar. Dat kan bijvoorbeeld gaan om diefstal, mishandeling, geweld of wapenbezit. Het OM mag geen celstraffen opleggen, maar een strafbeschikking kan wel leiden tot een strafblad.

Het idee achter de strafbeschikking is dat er minder vaak een beroep op de rechter wordt gedaan. Overigens kan een verdachte de zaak alsnog laten voorkomen bij de rechter.

Verbetering

In een intern onderzoek naar strafbeschikkingen dat de krant heeft opgevraagd schrijft het OM dat in 2017 bij 6 procent geen sprake was van "adequate schuldvaststelling". Er ontbrak bijvoorbeeld bewijs of de dossiers waren niet compleet. Ook bleek in sommige gevallen dat een straf voor het verkeerde feit was opgelegd.

In een reactie aan NRC spreekt het OM tegen dat er mensen onterecht bestraft zijn. Dat onderzoekers van het OM achteraf tot een andere conclusie kwamen dan de officier die de straf uitdeelde, betekent niet per se dat er sprake is van een onterechte bestraffing, "maar geeft slechts aan dat er ook anders over gedacht zou kunnen worden".

Verder spreekt het Openbaar Ministerie juist van een "stevige verbetering", omdat in 2016 nog 15 procent van de strafbeschikkingen werd opgelegd zonder voldoende bewijs.