Hamas legt zes Palestijnen doodstraf op wegens hulp aan Israël

In Gaza heeft een militaire rechtbank van de regerende radicale Hamasbeweging zes Palestijnen ter dood veroordeeld. De rechter achtte bewezen dat de zes hebben samengewerkt met het buurland Israël. Acht anderen kregen uiteenlopende gevangenisstraffen opgelegd.

De autoriteiten in Gaza willen niet bevestigen dat het gaat om hulp bij een geheime operatie van het Israëlische leger op het grondgebied van Gaza, vorige maand. Die operatie mislukte, doordat de militairen werden ontdekt bij een Hamas-controlepost. In het daaropvolgende vuurgevecht schoten de Israëliërs zeven Hamasstrijders dood, en kwam ook een Israëlische officier om. De militairen werden door een Israëlische legerhelikopter opgepikt en geëvacueerd.

Het incident was aanleiding voor snel escalerende beschietingen tussen Gaza en Israël, waarbij Hamas naar eigen zeggen honderden raketten afvuurde en Israël doelen in de Gazastrook aanviel met gevechtsvliegtuigen, tanks en helikopters.

Na bemiddeling van Egypte namen de Palestijnen medio november een staakt-het-vuren in acht, waarmee een einde kwam aan drie dagen van gevechtshandelingen.

25 Palestijnen geëxecuteerd

Niet eerder sinds Hamas in 2007 het bestuur over Gaza naar zich toetrok zijn er zo veel mensen op een dag ter dood veroordeeld. Drie van de vandaag ter dood veroordeelde Palestijnen wordt naar verluidt gefusilleerd, de overige drie wacht de galg.

Volgens cijfers van B'Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie, zijn in de afgelopen elf jaar in Gaza 25 ter dood veroordeelde Palestijnen geëxecuteerd, vrijwel altijd vanwege hulp aan Israël. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Hamas van vele executies van zogenaamde collaborateurs zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.