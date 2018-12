Universiteit van Soros definitief weg uit Hongarije

De Centraal-Europese Universiteit die is opgericht door de miljardair-filantroop George Soros vertrekt definitief uit Hongarije. De universiteit gaat vanaf september volgend jaar door in Wenen.

De Canadese rector-magnificus van de universiteit, Michael Ignatieff, spreekt in een verklaring schande van het gedwongen vertrek uit Hongarije. "Dit is ongehoord", schrijft hij, "een Amerikaans instituut wordt verjaagd uit een NAVO-land, een Europees instituut wordt verjaagd uit een land dat lid is van de Europese Unie".

Ignatieff, die in het Canadese parlement jarenlang de liberale oppositie aanvoerde, noemt verder de uitzetting van een gerespecteerde universiteit een flagrante schending van de academische vrijheid. "Dit is een zwarte dag voor Europa en Hongarije", staat in de verklaring.

Conflict

Al jarenlang is een strijd gaande tussen de in Hongarije geboren Soros, die nu in de VS woont, en de Hongaarse premier Orbán. De universiteit, die zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma's uitreikt, wil toekomstige leiders voorbereiden op het bouwen van open en democratische samenlevingen, terwijl Orbán steeds meer een nationalistische en anti-liberale koers vaart.

De universiteit zegt dat ze voldoet aan alle bepalingen in de nieuwe Hongaarse onderwijswet, maar dat de regering niettemin geen toestemming heeft gegeven voor een langer verblijf in Hongarije. In de wet staat onder meer dat een universiteit die in het buitenland geregistreerd staat, niet langer in Hongarije kan functioneren tenzij er ook les wordt gegeven in dat buitenland.

De universiteit werd in 1991 in Boedapest gesticht. Eerder dit jaar moest ook de 'Open Society-stichting' van Soros Hongarije verlaten. De Hongaarse regering typeert het aangekondigde vertrek van de universiteit als een typisch staaltje Soros-bluf.