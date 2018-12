Fietsster (17) overleden die werd achtergelaten na aanrijding

De fietsster (17) die gisterochtend in Den Bosch werd aangereden door een auto die er vervolgens vandoor ging, is overleden. Ze bezweek vannacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het meisje uit Rosmalen werd rond 03.45 uur geschept toen ze op de fiets overstak. Voorbijgangers vonden haar. Ze was buiten kennis en werd in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Buitenspiegel

Op de plek van het ongeluk was een buitenspiegel achtergebleven. Aan de hand daarvan constateerde de politie dat het om een donkere VW Golf moest gaan. De bestuurder was spoorloos.

Surveillerende agenten zagen gisterochtend de beschadigde auto zonder buitenspiegel vlak bij de plek van het ongeluk rijden. Ze hielden de bestuurder aan. Het ging om een man van 37 uit Den Bosch.

Drank?

Volgens de politie had de man ten tijde van de aanhouding gedronken. Of dat ook het geval was toen hij uren eerder het meisje aanreed, is volgens Omroep Brabant nog onduidelijk. Er is bloed afgenomen om dit te onderzoeken.

In de auto van de man werd ook een kleine hoeveelheid wiet gevonden. De verdachte zit nog vast.