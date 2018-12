President Mexico verkoopt op eerste dag staatsvliegtuig, zet paleis open

Tijdens een bijeenkomst met aanhangers beloofde de 65-jarige socialist nog meer maatregelen: zo ontvangen oud-presidenten voortaan geen pensioen meer en moeten topfunctionarissen loon inleveren. Zijn ambtswoning Los Pinos wil hij omvormen tot een cultureel centrum.

Het publiek nam het afgelopen weekend al massaal een kijkje op het presidentiële landgoed in Mexico-Stad. Belangstellenden hingen rond in de tuinen en konden selfies nemen in alle ruimtes, van het presidentiële kantoor en vergaderruimte tot de keukens en de garage. AMLO zelf is van plan zijn eigen huis aan te houden.