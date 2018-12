Duitsers willen snoeken niet doden, dus komen ze hier vissen

Steeds meer Duitsers komen in het noorden van Nederland hun hengel uitwerpen. Dat zegt Sportvisserij Groningen-Drenthe.

"Er zijn inmiddels al 4000 Duitsers die een vispas hebben aangeschaft om hier te mogen vissen, zegt directeur Henk Mensinga van de belangenorganisatie tegen RTV Noord. "Dat is een flink deel van de 50.000 geregistreerde sportvissers in deze twee provincies."

Volgens hem steken de Duitse sportvissers graag de grens over omdat ze in eigen land te maken hebben met een woud aan regels. "Ze moeten een soort examen doen."

Dierenkwelling

Verder mogen de vissers daar gevangen vissen niet terugzetten; ze moeten hun vangst doden. "Dat staat daar in de wet, sportvisserij wordt gezien als onnodige dierenkwelling. Vissen staat daar gelijk aan de jacht."

Hierdoor is de visstand daar over het algemeen een stuk lager. Dat is nog een reden voor Duitsers om uit te wijken naar Nederland.

Mirko Schlüsselburg en Julian Weber uit Leer komen een à twee keer per week naar Groningen om een hengeltje uit te werpen. Vandaag staan ze in het haventje van Stedum. "Een van de belangrijkste redenen om hier te komen is dat we die mooie grote vissen weer terug kunnen zetten", zegt Schlüsselburg.

Mensinga is in elk geval blij met het geld dat de Duitsers betalen voor hun vispas. "Met dat geld kunnen we hier ook weer leuke dingen doen voor onze vissers."