Pakjesavond met een laag inkomen; stichtingen spelen voor hulpsint

Ook bij stichting Sintvoorieder1 zijn ze druk bezig om 6500 kinderen in de regio Den Haag en Rotterdam van een cadeau te voorzien. Initiatiefnemer Esther Blom: "Wij hebben een extra inpakdag omdat we heel veel extra aanmeldingen krijgen. We doen heel veel donaties in natura, een grote afnemer is de voedselbank Haaglanden. We maken zelf cadeaupakketten met spullen die wij van mensen krijgen. "

Controle en misbruik

Sintvoorieder1 maakt geen gebruik van cadeaubonnen die de ouders kunnen inwisselen. "We horen vaak van hulpverleningsorganisaties dat ouders deze bonnen voor iets anders gebruiken. Dat is niet de bedoeling."

Bij de sinterklaasbank van Esther Nuij krijgen ouders 25 euro om cadeaus voor kinderen te kopen. Dat gaat via een speciale coupon die alleen bij een grote landelijke speelgoedwinkel ingeruild kan worden tot 6 december. "We hebben het een keer met cadeaukaarten gedaan en dan zie je dat er dingen gebeuren die wij niet willen. Wij willen echt dat een cadeau bij het kind terechtkomt."

Nuij is van plan om dit jaar meer dan 5000 kinderen aan een cadeau te helpen. "Ik werk zelf bij de politie en werk de laatste twintig jaar met kinderen in arme gezinnen. Ik kwam ooit in een woning waar de matrassen op de grond lagen en er geen vloerbedekking was. En daar hing een tekening van Sinterklaas. Ieder kind heeft recht op de Sint en dan moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen."