Acteur Dave Mantel op 37-jarige leeftijd overleden

Mantel was bij het grote publiek vooral bekend als Menno Kuipers in de RTL4-soap Goede Tijden Slechte Tijden. In de serie speelde hij de partner van het karakter Lucas Sanders, waar hij in de serie mee trouwde. Dat was het eerste homohuwelijk in de Nederlandse soap-geschiedenis.

De acteur speelde ook in series als Divorce, Dokter Tinus en De Club van Sinterklaas. Ook acteerde hij in een aantal films, zoals Mannenharten, Majesteit en de Carry Slee-verfilming Spijt! en had hij een hoofdrol in de musical The Bodyguard.

Hij was vorig jaar maandenlang uit de roulatie door problemen met zijn galblaas. Sindsdien was hij nog betrokken bij de film Kill Mode, die volgend jaar uit moet komen. Mantel had een relatie met musicalartiest Dapheney Oosterwolde.