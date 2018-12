Nieuwe beschuldiging van omkoping aan adres Netanyahu

De Israëlische politie wil dat premier Netanyahu wordt vervolgd voor omkoping. Ook zijn vrouw Sara en mediamagnaat Shaul Elovitch en zijn vrouw Iris zouden vervolgd moeten worden. Ze worden verdacht van omkoping in de zogenoemde 'Case 4000'.

De politie zegt in een verklaring dat er sprake is van belangenverstrengeling bij besluiten die Netanyahu nam in het voordeel van Elovitch. Die leidt Israëls grootste telecombedrijf Bezeq en de website Walla News. Vertrouwelingen van de premier zouden binnen de overheid gunsten hebben verleend aan het telecombedrijf, in ruil voor positieve berichtgeving over de familie Netanyahu.

De premier zou de hoogste ambtenaar van het ministerie van Communicatie hebben ontslagen en hebben vervangen door een vertrouweling, Shlomo Filber. Volgens de politie trof hij gunstige regelingen voor het telecombedrijf, ter waarde van honderden miljoenen dollars.

Ondergang

"Er is geen enkele juridische basis om mij te vervolgen", zei Netanyahu in een reactie. Hij ontkent de aantijgingen en beschuldigt de media van het organiseren van een heksenjacht.

Het is de derde zaak waarin de politie vervolging van de premier wil vanwege corruptie. De eerste betreft het aannemen van giften van bevriende miljardairs en de tweede gaat over wetgeving die een krant bevoordeelt in ruil voor positieve berichtgeving.

Van de drie corruptiezaken wordt deze laatste 'Case 4000'-zaak gezien als een die de ondergang van Netanyahu kan betekenen. Dat komt doordat er twee belangrijke getuigen zijn. Een van hen is de inmiddels opgestapte Filber.