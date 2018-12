OVT-columnist Philip Freriks krijgt live op de radio zijn congé

"De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij tot onze grote spijt afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan", zei presentator Jos Palm. Freriks was met stomheid geslagen. "Ik verbaas mij een beetje dat mij dat hier rechtstreeks in de uitzending wordt medegedeeld", zei hij, "maar het zij zo, dank je wel."

Uitpraten

Presentator Laura Stek zei vervolgens dat ze dachten dat Freriks er zelf voor had gekozen, waarop hij zei daar niet rechtstreeks in de uitzending over te willen discussiëren.

Palm concludeerde dat er sprake was van een ernstig misverstand en bood zijn excuses aan. "Ja, nou ja, oké", reageerde Freriks, waarop hij de studio verliet. Stek voegde eraan toe dat "we dit straks even moeten uitpraten", en dat dit was misgegaan omdat ze dachten dat Freriks zelf wilde stoppen met de column.

Freriks presenteerde jarenlang het NOS Achtuurjournaal en het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De laatste jaren presenteert hij de quiz De slimste mens.