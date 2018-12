Explosie in shishalounge Rotterdam

Een explosie vanochtend vroeg heeft grote schade aangericht aan een shishalounge in Rotterdam. Bewoners van een aantal woningen rond het pand moesten even hun huis uit totdat duidelijk was dat er geen instortingsgevaar bestond.

Een explosief kwam volgens RTV Rijnmond rond 05.00 uur tot ontploffing in de shishalounge in Rotterdam-Delfshaven. De voorgevel van het pand raakte ontzet. Ramen van een aantal woningen in de omgeving werden door de kracht van de explosie naar buiten geblazen. De politie sloot de drukke Schiedamseweg een paar uur af voor onderzoek. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt bij de ontploffing.