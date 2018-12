'Drugscriminelen ronselen scheikundestudenten'

Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld door criminelen om in xtc-laboratoria te gaan werken. Burgemeester Van Hout van de gemeente Westervoort bij Arnhem zegt dat in De Gelderlander. Volgens hem schrijven criminelen zich ook zelf in voor zulke studies om zo met studenten in contact te komen.

Burgemeester Van Hout is voorzitter van de stuurgroep Samen Weerbaar, waarin onder meer Gelderse gemeenten, politie, OM en de Belastingdienst samenwerken.

Volgens Van Hout is er "bijna geen directeur van een school te vinden die het verschijnsel niet kent." De stuurgroep vindt de situatie zo ernstig dat er snel iets moet gebeuren.

Campagne

De stuurgroep gaat lespakketten maken om scholieren en studenten te wijzen op de gevaren van samenwerken met criminelen. Het gaat dan niet alleen om werk in drugslabs, maar ook over het rondbrengen van drugs als koerier.

Verder komt er een campagne om ondernemers te waarschuwen voor verdachte activiteiten. Ondernemers moeten niet naïef zijn bij het verhuren van bedrijfspanden.

Onderwijsinstellingen zeggen in de krant dat ze geen concrete ronselgevallen kennen, maar dat ze het ook niet uitsluiten. De Nijmeegse studievereniging voor studenten scheikunde Sigma kent ook geen voorbeelden. "Maar het gaat om iets dat illegaal is, dus daar praat je niet over."