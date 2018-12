Populaire adventskalenders iconisch voor 'nieuwe kerstviering'

Commercie

Adventskalenders spreken tegenwoordig dus een veel grotere doelgroep aan, zegt Strouken. "En de commercie speelt daar natuurlijk op in." Volgens Jacobs zit er een marketingstrategie achter de deurtjes van de adventskalenders verscholen. "Bedrijven doen vaak nieuwe (test)producten in de kalenders. Ook stoppen winkelketens er cadeaubonnen in, die je vanaf 1 januari in kunt wisselen. Daarmee hopen ze klanten volgend jaar weer in hun winkel te krijgen."