'Joran van der Sloot wil rest celstraf uitzitten in Nederland'

Joran van der Sloot, die in Peru in de gevangenis zit voor moord, wil de rest van zijn celstraf uitzitten in Nederland. Volgens De Telegraaf wil hij gebruikmaken van een verdrag dat Nederland en Peru hebben gesloten. Van der Sloot zou al een verzoek hebben ingediend.

De 31-jarige Nederlander werd in 2012 veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores.

Als Van der Sloot naar Nederland mag worden overgebracht, wordt de straf omgezet naar Nederlandse maatstaven. In dat geval krijgt hij hooguit 18 jaar en kan hij eerder vrijkomen, mogelijk al over vier jaar.

Afgewezen

De Peruaanse justitie heeft vorige week een eerste verzoek van Van der Sloot voor overplaatsing afgewezen. Hij zou een boete van 50.000 euro nog niet hebben betaald. Volgens De Telegraaf gaat Van der Sloot tegen de beslissing in beroep, omdat hij het bedrag aan het inzamelen zou zijn.