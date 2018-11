Liberale universiteit 'weggejaagd' uit Boedapest

Studenten uit meer dan honderd landen studeren aan de CEU. Een van hen is de Nederlandse Max de Blank. Hij volgt een master genderstudies en is een van de organisatoren van het protest. "Als we het land worden uitgezet, dan willen we dat wel doen met zoveel mogelijk lawaai", zegt hij. "We moeten laten zien aan de wereld: kijk, dit is wat hier gebeurt en wij vinden dat het niet kan."

Met de grafkist op de schouders en spandoeken in de lucht lopen kleine groepjes studenten elke dag door de binnenstad. Ze houden stil bij een drukke kerstmarkt. "Wat willen we met kerst? Academische vrijheid!", schreeuwen ze dagjesmensen toe.

Weggejaagd

Inmiddels, een dag voor de deadline, is de kans dat de regering nog over de brug komt, heel klein geworden. "We willen niet weg", zei CEU's directeur Michael Ignatieff vorige maand, toen hij aankondigde dat hij de Hongaarse regering nog tot 1 december geeft om een overeenkomst te ondertekenen die het voortbestaan van de instelling garandeert. "We worden weggejaagd. We kunnen niet anders dan ons voorbereiden op een vertrek".

Als het zover komt zullen de internationale doctoraal en masterprogramma's vanaf het eerstvolgende studiejaar niet meer in Boedapest, maar in Wenen worden gegeven waar vorig jaar inderhaast een nieuwe CEU-campus is opgericht.