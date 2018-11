Extra geld voor leerstoel Fries bij universiteit Groningen

De leerstoel Friese taal- en letterkunde bij de Rijksuniversiteit Groningen krijgt jaarlijks 110.000 euro van het Rijk, meldt RTV Noord. Vorig jaar november is de Fries Gjalt de Jong bij de RUG aangesteld als hoogleraar. Met de rijkssteun wordt de leerstoel zekergesteld.

Het kabinet maakt vanaf nu ieder jaar in totaal 260.000 euro vrij voor het Fries. Naast de 110.000 euro voor de Groningse universiteit is 150.000 euro bestemd voor ondersteuning van de provincie Friesland bij de stimulering van het Fries in het Friese taalgebied. Daar krijgt de provincie al langer rijkssteun voor.

Voor het onderwijzen van de Friese taal op school geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eenmalig een bijdrage van 333.331 euro. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ondertekende vandaag met Friesland de nieuwe bestuursafspraak Friese taal en cultuur (2019-2023).

Iedereen die dat wil moet zich in Friesland in het Fries kunnen uitdrukken. Het streven is dat meer mensen Fries gaan schrijven, lezen en spreken, schrijft Omrop Fryslân.

Klachten over discriminatie

Er komt een centraal meldpunt Fries bij de provincie voor klachten over taalbeleid (bij de rechtspraak en de zorg bijvoorbeeld) en taaldiscriminatie. Daarnaast doen de provincie en het Rijk hun best om Fries meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op wegwijsborden en bij kunst en cultuur.

Deze Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is de vijfde sinds 1989. Het Fries is in 1998 erkend in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.