Ravage A58 na ongelukken met vrachtwagens, weg dicht in beide richtingen

Er staan lange files op de snelweg A58 in Noord-Brabant. Na een ongeluk met verschillende vrachtwagens bij Moergestel is de rijbaan richting Eindhoven dicht. Op de andere rijbaan werd een rijstrook afgesloten om hulpverleners de ruimte te geven. Maar ook in de richting Tilburg gebeurde later een ongeluk, waardoor ook daar een lange file ontstond.

Er is een enorme ravage ontstaan. Bij de beide ongelukken raakten chauffeurs bekneld in hun cabine. Zowel richting Eindhoven als richting Tilburg blijft de A58 zeker tot 01.00 uur dicht. Verkeer vanuit beide richtingen wordt aangeraden om via Den Bosch te rijden over de A65 en de A2 en omgekeerd.

Weggebruikers vanuit Eindhoven kunnen de plek van het ongeval dus wel passeren, maar er is niet veel ruimte. De A58 richting Eindhoven is afgesloten bij knooppunt De Baars, zodat het verkeer niet strandt op de afzetting.