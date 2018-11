Consumentenbond trekt aan de bel over slijm als kinderspeelgoed

Slijm als kinderspeelgoed kan gevaarlijk zijn. De Consumentenbond waarschuwt dat drie van de tien kant-en-klare slijmproducten die de bond heeft getest te veel boor bevatten.

Die stof kan irriterend zijn bij contact met huid en ogen, bij inademing en inslikken. Het kan krampen, braken en diarree veroorzaken. Na het spelen met slijm, ook bekend als 'slime', moeten kinderen in ieder geval heel goed hun handen wassen.

De producten die volgens de Consumentenbond te veel boor bevatten zijn: Putty XXL, Whoopee Putty en Glow in the dark putty. Ook zelf slijm maken met wasmiddel of scheerschuim raadt de Consumentenbond af. Het maken van slijm is een rage onder zeven- tot twaalfjarigen.

Vruchtbaarheid

Ruim een half jaar geleden bleek uit testen in Engeland, Italiƫ, Frankrijk en Spanje al dat er te veel boor in slijm zit. Ook toen waarschuwde de Nederlandse consumentenorganisatie en volgde een eigen onderzoek naar het speelgoed.

Boor is een belangrijk bestanddeel in de verbinding borax (natriumtetraboraat), dat bijdraagt aan de gelatineachtige structuur van slijm. Op de lange termijn kan boor schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en kan het zelfs schade toebrengen aan het ongeboren kind.