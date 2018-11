Rusland verplaatst gevangen Oekraïense zeelui naar Moskou

De actie van de Russische marine staat niet op zichzelf. De aanwezigheid en activiteit van de Russen in de Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse Zee neemt al tijden toe. De NAVO houdt dat nauwlettend in de gaten, en vergroot ook zijn aanwezigheid. Dat zegt marinecommandant Boudewijn Boots, die bij Nieuws en Co vertelt over zijn werk in dat gebied.