Schipper vrijgesproken na dodelijk ongeluk met afgebroken mast

De schipper van het historische zeilschip Amicitia is vrijgesproken door de rechtbank van Leeuwarden. De 53-jarige man uit het Friese Stiens werd vervolgd voor dood door schuld.

Bij een ongeluk op zijn schip, in augustus 2016, kwamen drie Duitse passagiers om het leven toen een van de masten afbrak en op hen terechtkwam. Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat het de schuld van de schipper was.

Beter toezicht moeten houden

De rechtbank verwijt de schipper wel dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden toen zijn masten in 2015 werden gecontroleerd. Ook is hij niet in actie gekomen toen er slechte plekken in de mast werden gevonden. De drie medewerkers die in 2015 enkele reparaties uitvoerden, waren ook niet deskundig genoeg. Bovendien had hij de reparaties die wel waren gedaan moeten melden.

Houtrot

De mast is uiteindelijk gebroken op 13,5 meter hoogte. Op het breukvlak was het hout ernstig aangetast door schimmel die was ontstaan doordat water dat achter een metalen plaat was gelopen, niet weg kon. De houtrot was volgens de verdachte niet te zien. "Het was aan de buitenkant niet zichtbaar."