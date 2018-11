Geel hesje verwelkomt Macron in Argentinië bij gebrek aan een delegatie 

Bij gebrek aan een officiële delegatie is president Macron gisteravond in Argentinië ontvangen door het grondpersoneel van de luchthaven in Buenos Aires. Dat hij daarbij met een geel hesje werd geconfronteerd, leidt tot hilariteit in Frankrijk.

De Argentijnse vicepresident moest de Franse president welkom heten in haar land, ter ere van de G20-top die er vandaag begint. Omdat zij te laat kwam, werden twee medewerkers van het vliegveld opgetrommeld voor de aankomst.

Toen Macron met zijn vrouw Brigitte de vliegtuigtrap af liep, schudde hij vriendelijk de hand van beide mannen. Daarna liep hij over de rode loper naar zijn gereedstaande limousine.

Kijk hier naar de sobere ontvangstceremonie op het vliegveld: