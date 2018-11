Elf Albanezen gevonden bij controle haven Rotterdam

Bij een grote controle bij ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen heeft de politie elf Albanese 'inklimmers' uit vrachtwagens gehaald. De Albanezen hoopten afgelopen dinsdag met de trucks mee te liften naar Engeland.

De politie controleerde alle 184 binnenkomende vrachtwagens en trailers op illegale meerijders. De verborgen Albanezen werden gevonden dankzij speurhonden. Ze zijn tussen de 19 en 32 jaar oud. Ze zijn meegenomen naar de Vreemdelingenpolitie. De chauffeurs van de vrachtwagens zijn gehoord.

De Albanezen hebben een 'terugkeerbesluit' en een inreisverbod gekregen. Daardoor moeten ze terug naar Albaniƫ en mogen ze twee jaar lang de Europese Unie niet in.

Druk

In toenemende mate proberen migranten via Vlaardingen naar Engeland te komen. Dat gebeurt niet alleen meer in de zomer.

Alleen al in november haalde de ferrymaatschappij vijftig Albanezen uit in totaal twintig vrachtwagens. Volgens DFDS is het vrijwel elke dag raak.