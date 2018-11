Inbrekers jagen op cash in Belgische spookvilla, al dertig arrestaties

Een leegstaande villa in het Belgische Dilbeek is al dagen het doelwit van jonge criminelen. Ze hebben het voorzien op een grote hoeveelheid contant geld, dat volgens hardnekkige geruchten in de spookvilla ligt.

Volgens de eigenaar gaat het om een 'urban legend', maar dat houdt de inbrekers niet tegen. Al dertig mensen werden opgepakt en nog tientallen anderen jagen iedere dag op de veronderstelde schat in de spookvilla.

Het zijn vooral jongeren die het geld zoeken, meldt VRT Nieuws. Elke nacht patrouilleert de politie rondom de leegstaande villa. Het kwam deze week onder meer tot een achtervolging tussen inbrekers en politie, waarbij ook een politiehelikopter werd gebruikt.