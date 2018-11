Klok valt rakelings langs monteurs

De wijzerplaat valt op de hoogwerker van de monteurs, maar mist hen. Daarna stort het gevaarte verder naar beneden.

Volgens Purdue was de klok voor onderhoud uit de toren gehaald. Het is nog niet duidelijk hoelang de reparatie nu zal duren.

Op internet worden er veel grapjes gemaakt over het incident. "De tijd vliegt", schrijft een twitteraar, anderen verwijzen naar de 'Save the clocktower'-campagne uit Back to the Future.