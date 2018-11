Duitse luchtmacht: geen sabotage van vliegtuig Merkel

Het Duitse regeringsvliegtuig met bondskanselier Merkel dat gisteren uitviel, was niet gesaboteerd. De luchtmacht heeft dat gezegd, na berichten in Duitse media dat de veiligheidsdiensten onderzoeken of er een criminele oorzaak van de uitval was.

Het toestel was gisteravond onderweg naar de G20-top in Argentinië, toen boven Nederland, een uur na vertrek uit Berlijn, alle communicatie met de grond uitviel. Het vliegtuig keerde om en landde in Keulen.

Voor sabotage zijn geen aanwijzingen, zegt een woordvoerder van de luchtmacht tegen het persbureau DPA. De luchtmacht gaat uit van een technisch mankement aan een elektronische verdeelkast, die zowel het communicatiesysteem als een kerosine-systeem regelt. De piloten konden alleen nog contact houden met de grond via satellietcommunicatie. Dat verloopt via een andere verdeelkast.