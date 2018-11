Boete voor DJ Khaled en bokser Mayweather voor cryptoreclame

Muziekproducer DJ Khaled en bokser Floyd Mayweather moeten tonnen betalen aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ze prezen cyptomunten aan op sociale media zonder dat ze duidelijk maakten dat ze betaald werden om reclame te maken.

"Koop ze snel, ik heb de mijne al", twitterde Mayweather naar zijn bijna 8 miljoen volgers. Later voorspelde hij "a $hit t$on of money" te gaan verdienen aan een cryptomunt. Dat hij voor de tweets zo'n 300.000 dollar kreeg, meldde hij nergens.

Khaled hield zijn 4 miljoen volgers voor dat een munt van hetzelfde bedrijf "alles gaat veranderen". "Ga ze nu kopen!", raadde hij hun aan. Voor die berichten kreeg hij 50.000 dollar.

Als producer heeft Khaled gewerkt met de grootste artiesten van dit moment, zoals Kanye West, Nicki Minaj en Justin Bieber. Mayweather was wereldkampioen in vijf verschillende gewichtsklassen en stopte in 2017 onverslagen met boksen.

Waarschuwing

Volgens de SEC hadden de twee beroemdheden moeten waarschuwen dat ze waren ingehuurd om reclame te maken. De waakhond herinnerde influencers vorig jaar nog dat voor dit soort boodschappen regels gelden. Ook wordt kopers aangeraden zich niet alleen te laten leiden door beroemdheden.

Met deze schikking hoeft Khaled noch Mayweather schuld te bekennen, maar wel betalen ze respectievelijk 100.000 en 300.000 dollar boete. Ook moeten ze het verdiende bedrag terugbetalen, inclusief rente. Daarnaast mag Mayweather drie jaar geen reclame maken voor financiƫle producten en Khaled twee jaar.

De SEC geeft de twee twintig dagen om te betalen. In de schikking < > is opgenomen dat dit kan in cash, per check of via de bank, cryptomunten worden niet als mogelijkheid genoemd.