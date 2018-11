Eerste kabelaar komt met 1-gbit-abonnement

Delta biedt als eerste kabelbedrijf van Nederland consumenten een downloadsnelheid aan van 1 gigabit per seconde. Dat is vergelijkbaar met snelheden die in glasvezelnetwerken worden gehaald.

Ter vergelijking, de gemiddelde internetsnelheid in Nederland ligt nu op bijna 20 megabit per seconde. Dat is 50 keer langzamer.

Klanten van het bedrijf, dat in Zeeland actief is, kunnen vanaf vandaag zo'n abonnement afsluiten, maar moeten dan wel meer gaan betalen. Het abonnement kost 125 euro per maand. Om deze snelheid te kunnen aanbieden, moest Delta de afgelopen maanden alle klanten afsluiten van het analoge radio- en tv-signaal. Iedereen kijkt voortaan digitaal.

"De honger naar data blijft toenemen", zegt Delta-directeur Telecom Ludolf Rasterhoff. "Huishoudens hebben meerdere en steeds modernere televisies, er is meer internetgebruik... De komende jaren gaan de snelheden steeds verder omhoog."

Concurrentie

Het grootste kabelbedrijf van Nederland, VodafoneZiggo, is ook bezig het analoge tv-signaal af te sluiten en wil op termijn ook 1-gbit-internet gaan aanbieden. Er wordt sinds een paar maanden mee getest in Utrecht. In 2020 wordt het aan alle klanten aangeboden.

Met de hogere internetsnelheden willen kabelaars de concurrentie aan met de glasvezelnetwerken. Daar zijn deze snelheden al langer mogelijk. Glasvezelaanbieders hebben wel een ander voordeel. De uploadsnelheid ligt daarbij net zo hoog als de downloadsnelheid. Bij het hoogste pakket van Delta is de uploadsnelheid slechts 40 megabit per seconde. "Die zal met de tijd omhooggaan", zegt Delta-directeur Rasterhoff.

Op het kopernetwerk van KPN zijn snelheden van 1 gigabit per seconde voorlopig niet aan de orde. Het hoogste pakket ligt op 200 megabit per seconde. KPN kondigde deze week aan meer in te zetten op de aanleg van glasvezel. De komende jaren worden 1 miljoen extra huishoudens op glasvezel aangesloten.