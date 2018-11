Extraatje voor marechaussees om te voorkomen dat ze vertrekken

Marechaussees die wachtmeester zijn krijgen een premie van 1250 euro per halfjaar. De uitstroom is in die rang zo hoog dat er sprake is van een continu operationeel probleem, staat in het online magazine van de Koninklijke Marechaussee.

Het geld is voor 2019 en 2020 en moet ertoe leiden dat mensen langer blijven. Volgens de marechaussee gaat er veel expertise en ervaring op de werkvloer verloren. Ook missen jonge werknemers coaching van ervaren collega's.