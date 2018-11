Persoon aangereden op A7 bij Winschoten na eerder ongeval

Op de A7 bij Winschoten is iemand aangereden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat dezelfde persoon kort daarvoor betrokken was bij een ongeval op de andere rijbaan.

Bij de afrit Heiligerlee was gisteravond laat een auto in de vangrail beland. De politie denkt dat de bestuurder van die auto kort daarna werd geschept op de rijbaan in de andere richting. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Een traumahelikopter is vlakbij geland.

De politie doet sporenonderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. De A7 is daarom tussen Winschoten en Heiligerlee in beide richtingen afgesloten.