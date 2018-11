Drie bestuursleden 50Plus stappen zelf op tijdens ledenvergadering

Drie bestuursleden van ouderenpartij 50Plus zijn vanavond uit zichzelf opgestapt. Partijvoorzitter Geert Dales wilde hen tijdens een extra ingelaste ledenvergadering laten afzetten, maar de drie bestuursleden wachtten de stemming niet af.

Dales kondigde in de uitnodiging voor de extra vergadering half november al aan dat hij de helft van het bestuur wilde ontslaan. Hij hoopt daarmee een einde te maken aan het geruzie en gekonkel binnen de partij. Door de slechte samenwerking verlopen de voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Europees Parlement niet soepel.

Op de website van 50Plus stond uitgeschreven welke kritiek Dales op de drie bestuursleden had. De een zou bijna nooit bij vergaderingen zijn maar wel intimiderende mails sturen, de ander had te veel kritiek op het bestuur en de derde zou eerder genomen besluiten steeds weer ter discussie willen stellen.

De zegen

Reden voor Dales om vanavond tijdens de extra vergadering de zegen van zijn achterban te vragen om de drie te ontslaan. Maar zover kwam het dus niet. Henk Jan Verboom, Helena Bosch en Marc van Rooij traden uit zichzelf af.

De drie bestuursleden zijn op hun beurt helemaal klaar met Geert Dales. Helena Bosch noemt hem iemand die het liefst in zijn eentje bestuurt en die heel eigengereid is. "Je zou rustig kunnen zeggen, narcistisch."

Volgens Henk Jan Verboom is Dales geen sterke bestuurder. "Een echte bestuurder verzamelt sterke mensen om zich heen en kan kritiek accepteren. Bovendien moet een bestuur op de achtergrond staan, niet op de voorgrond."

Tweede crisis

De huidige crisis bij de partij is de tweede dit jaar. In juni stapten zeven van de acht leden van het hoofdbestuur op omdat er een conflict was ontstaan over de bestuursstijl en werkwijze van een aantal bestuursleden. Na hun vertrek werd Geert Dales gekozen tot nieuwe partijvoorzitter.