Rem op Nederlandse wapenhandel naar doelen in Jemen

Nederlandse wapenhandelaren moeten actief gaan aantonen dat de wapens die zij verkopen aan Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten niet in de strijd in Jemen worden gebruikt. Die maatregel heeft minister Kaag van Buitenlandse Handel aangekondigd in de Tweede Kamer. Het Nederlandse wapenexportbeleid was al streng, maar aanscherping is nodig, vindt de minister.

Nederlandse bedrijven exporteren voor zo'n 160 miljoen euro per jaar aan wapens naar het gebied. Die uitvoer komt nu waarschijnlijk grotendeels te vervallen, omdat in de praktijk nauwelijks is aan te tonen dat het materieel niet in de oorlog in Jemen wordt ingezet.

Gebleken is wel dat wapenmaterieel dat officieel voor 'goede doelen' werd gebruikt, zoals transporten van voedsel en medicijnen, de bevolking van Jemen kan treffen. De Saudische marine gebruikt bijvoorbeeld materieel om havens juist te blokkeren.

De maatregel is niet zo streng als een wapenembargo, maar wel sneller, omdat Nederland deze regelgeving zonder tussenkomst van andere landen kan invoeren.