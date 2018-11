Chemie- en farmaconcern Bayer op de schop, 12.000 banen weg

Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer gaat op de schop. Daarbij verdwijnen de komende jaren 12.000 banen, zo'n tien procent van het totaal bij Bayer. Het merendeel van de banen sneuvelt in Duitsland en bij de divisie gewasbescherming. De divisie diergeneeskunde wordt verkocht. Ook wordt gekeken naar het afstoten van Dr.Scholl (voetverzorging) en Coppertone (zonnebrandproducten).

De reden voor de ingrijpende herstructurering zijn kosten. Begin dit jaar nam Bayer het Amerikaanse Monsanto voor 59 miljard euro over. De fusie en de aangekondigde reorganisatie moeten samen over vier jaar een structurele besparing opleveren van 2,6 miljard euro.

Claims en vonnissen

In andere delen van het bedrijf gaat Bayer juist meer investeren, tot eind 2022 voor 35 miljard euro, vooral in onderzoek en ontwikkeling. Bayer wil zich naar eigen zeggen zo goed mogelijk voor de toekomst klaarstomen als life sciences bedrijf.

Door de overname van Monsanto is het bedrijf de grootste producent van gewasbeschermingsmiddelen en zaden ter wereld, maar heeft met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto wel een hele reeks claims en vonnissen aan zijn broek hangen. Door alle ophef rond Roundup is het aandeel Bayer meer dan een derde van zijn koers verloren. Mede daardoor is de reorganisatie nodig.

Bij Bayer werken wereldwijd 118.000 mensen. Niet duidelijk is of de reorganisatie ook Nederland zal raken. Bayer heeft een viertal vestigingen, in Maastricht, Enkhuizen, Wageningen en Amsterdam.