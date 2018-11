Tien maanden Britse cel voor dronken Japanse piloot

Een piloot van Japan Airlines is in Londen veroordeeld omdat hij dronken wilde gaan vliegen. De man van 42 had tien keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan. Volgens de rechter heeft hij passagiers in gevaar gebracht en hadden de gevolgen van zijn dronkenschap catastrofaal kunnen zijn.

Katsutoshi Jitsukawa zat eind oktober op vliegveld Heathrow in een bus die hem en andere bemanningsleden naar hun vliegtuig moest brengen. Het viel de chauffeur van de bus op dat de Japanse piloot naar alcohol rook. Hij waarschuwde de politie die een blaastest afnam.

Jitsukawa gaf na de test toe dat hij een paar uur eerder in zijn hotel had zitten drinken: twee flessen wijn en zes glazen bier. Hij werd opgepakt. Jitsukawa was een van de drie piloten die op de vlucht van Japan Airlines van Londen naar Tokio zouden vliegen. Die vlucht vertrok uiteindelijk met een uur vertraging en een piloot minder in de cockpit.