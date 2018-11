Nieuwe getuigen in hoger beroep zaak Anne Faber

Na de veroordeling van Michael P. voor de dood van Anne Faber hebben zich twee nieuwe getuigen gemeld. Tegen één van hen zou P. hebben gezegd een vrouw te willen pakken en doden. Dat bleek vandaag tijdens de regiezitting voor het hoger beroep in de zaak.

De getuige fietste in de zomer van vorig jaar met Michael P. door de bossen bij Zeist toen ze een vrouw tegenkwamen die aan het hardlopen was. P. zou hebben gezegd: "Zullen we haar pakken? Maar dan moet ze wel dood."

Een tweede getuige zou toen Anne Faber vermist was, geschreeuw en een gil hebben gehoord in de buurt van Soesterberg. De advocaten van Michael P. willen deze getuigen in het hoger beroep graag spreken.

Ook wil de verdediging een aantal getuigen horen die betrokken waren bij de aanhouding van Michael P. Zijn advocaten claimen dat de arrestatie met veel geweld gepaard ging. Ook zou P. niet zijn gewezen op zijn recht om te zwijgen.

Getuigen

Wat het Openbaar Ministerie betreft hoeven de door de verdediging gevraagde getuigen niet te worden gehoord. Voor het optreden van de politie tijdens de arrestatie zou de verdediging alleen een punt hebben als daarmee het recht van Michael P. op een eerlijk proces zou zijn geschonden. Volgens de advocaat-generaal is dat niet gebeurd.

Op 13 december beslist het hof over het horen van de getuigen. De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 28 en 29 mei. Michael P. was overigens zelf niet bij de zitting aanwezig.

Fietstocht

P. werd op 17 juli veroordeeld tot 28 jaar en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Die werd eind september 2017 vermist, toen ze een fietstocht maakte via Soest. Ze maakte nog een selfie voor haar vriend, maar verdween daarna spoorloos.

Er werd twee weken intensief naar Anne gezocht, maar haar lichaam werd pas gevonden op aanwijzing van Michael P. Hij had haar begraven in een natuurgebied in Zeewolde.

P. bleek al eerder te zijn veroordeeld voor de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes. Op het moment dat Faber verdween zat hij in een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder. Die lag op de route van zijn slachtoffer.