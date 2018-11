Harbers: bed-bad-broodopvang niet vrijblijvend

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen worden opgevangen in vijf bed-bad-broodvoorzieningen in het land, maar ze moeten wel meewerken aan terugkeer als blijkt dat ze echt niet mogen blijven.

Dat heeft staatssecretaris Harbers gezegd bij de ondertekening van het akkoord met de gemeenten over die vorm van opvang. De komende drie jaar komen er in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen opvanglocaties. Het gaat om een proef van drie jaar. Als de aanpak succesvol is, komen er drie locaties bij.

Het kabinet draagt 48 miljoen euro bij aan de opvang, die nu nog vaak door de gemeenten zelf wordt betaald. Daarmee is er einde gekomen aan een langslepend conflict tussen de gemeenten en het Rijk.

Op straat

Het kabinet vindt dat asielzoekers die afgewezen zijn geen recht meer hebben op verblijf en het land moeten verlaten. De gemeenten wijzen erop dat dat meestal niet gebeurt en dat mensen daardoor op straat belanden. Dat vinden zij onacceptabel.

Wethouder Van Ooijen van Utrecht sprak bij de ondertekening van een historisch moment. In zijn stad worden al sinds 2001 uitgeprocedeerden opgevangen. "Ongedocumenteerden" noemt hij ze.

De nieuwe opvang heet officieel de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV). Staatssecretaris Harbers benadrukt dat niet alle afgewezen asielzoekers ervoor in aanmerking komen. "Het gaat om een restgroep die tussen wal en schip valt." Hij verwacht dat het om ongeveer 1500 mensen per jaar gaat.

Die krijgen een sobere opvang, en die is niet vrijblijvend. Als een verblijf in Nederland er echt niet in zit, moeten mensen meewerken aan terugkeer. "Als je de kont tegen de krib gooit, vervalt je plek in de LVV", zei Harbers.