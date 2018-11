'Ik hoop dat Derksen wat leert van #SorryJohan'

"Sorry Johan, dat ik zeven jaar met een geheim heb rondgelopen omdat ik bang was iedereen kwijt te raken." "Sorry Johan, dat ik bang was in elkaar geslagen te worden mocht 'het geheim' uitlekken." "Sorry Johan, dat ik spreek over mijn partner en niet mijn man." "Sorry Johan dat ik eens van m'n fiets af ben getrapt omdat ik 'gay fietste'."

Uitspraken van Johan Derksen zijn de aanleiding om onder de hashtag SorryJohan persoonlijke verhalen te delen over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen of openlijk uit te komen voor je geaardheid. "Sorry Johan, dat ik juist de hand van mijn vriendin loslaat als er een dreigende situatie is. Terwijl ik haar dan juist het liefst vast hou."

Derksen reageerde afgelopen week in het voetbalprogramma Veronica Inside op een petitie om voetbalvelden homovriendelijker te maken. "Ze moeten eens een flinke jongen worden", meende Derksen over de "twee hysterische jonge homootjes" die de KNVB hadden geschreven. "We moeten ophouden met dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit."