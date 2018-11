Douane vindt honderden kilo's drugs tussen de kerstballen

Bij een controle in een opslagbedrijf in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Dorp heeft de douane honderden kilo's drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt in een lading kerstspullen.

De lading stond op het punt om vervoerd te worden naar Engeland. De drugs zijn direct in beslag genomen en vernietigd. Een woordvoerder van de fiscale opsporingsdienst FIOD kon niet zeggen wat voor verdovende middelen zijn aangetroffen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De FIOD en de politie gaan de zaak nader onderzoeken.