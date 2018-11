Beatrix de natuur in op Bonaire

Beatrix krijgt vandaag uitleg op het hoofdkantoor van de Stichting Nationale Parken Bonaire. Ze wordt daar geïnformeerd over beheer van de natuurparken op het eiland. Het in 1969 opgerichte Slagbaai is het oudste natuurpark in het Caribische deel van het koninkrijk en Bonaire National Marine Park werd in 1979 opgericht als eerste onderwaterpark in de regio.

Morgen brengt Beatrix een bezoek aan Slagbaai. Ze gaat met een terreinwagen op zoek naar de dieren die er wonen, zoals flamingo's, papegaaien, leguanen en vier soorten zeeschildpadden. Beatrix is beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, waar het park onder valt.

Daarnaast heeft Beatrix meerdere ontmoetingen met de jeugd van het eiland. Ze woont een voorstelling bij van een film over kinderrechten die gemaakt is door een plaatselijke school en ontmoet Junior Rangers die wekelijks trainingen krijgen over de bijzondere natuur op het eiland.