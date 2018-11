Drugsmarkten Nederland en België steeds omvangrijker

De Nederlandse en Belgische drugsmarkten raken steeds meer vervlochten en hun omvang groeit. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de universiteiten in Tilburg en Gent, die vanmiddag werd gepresenteerd op een conferentie over drugscriminaliteit in Den Bosch.

De onderzoekers zien een uitbreiding van de drugsmarkten in zowel ons land als in België. In de top van de criminele organisaties, ook in België, zitten vooral Nederlanders. Ook blijkt dat van alle cocaïne die België binnenkomt via de Antwerpse haven, 80 procent is bedoeld voor de Nederlandse markt.

Volgens de onderzoekers moet de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit urgenter en beter worden georganiseerd. Nu werken België en Nederland al wel samen, maar vooral bij incidenten zoals het oprollen van wietplantages en invallen. Structurele samenwerking ontbreekt nog.

Twee procent afgepakt

Volgens emeritus hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut nodigt juist de grensregio en de ligging aan zee uit tot crimineel gedrag, en die is daarom zeer geschikt voor de georganiseerde criminaliteit. "En dan gaat het niet alleen om de productie en handel in drugs. Maar ook om mensensmokkel, wapenhandel, sigarettensmokkel, ladingdiefstal en afvaldumping", aldus Fijnaut.

Hoofd landelijke recherche Wilbert Paulissen stelt dat ook het afromen van criminele winsten veel meer aandacht moet krijgen. Wereldwijd lukt het volgens hem maar om twee procent van de winsten bij criminelen weg te halen.

De opbrengst verdwijnt volgens Paulissen vooral naar landen als Colombia, Dubai, China en Panama. Ook gebeurt het dat het geld wordt gestoken in grote investeringsmaatschappijen en via die route soms weer terugkomt in ons land. "Als we in het buitenland geen voet aan de grond krijgen, wordt het hier wel ingewikkeld het probleem aan te pakken."