Peuter in luier en shirtje alleen op straat in Helmond

De politie heeft zich vanmiddag ontfermd over een blond jongetje van een jaar of 2 dat omstreeks 14.45 uur alleen op straat liep in de Molenstraat in Helmond. De jongen had alleen een T-shirt, een luier en slippers aan.

Na een Burgernet-bericht meldde zich tegen 18.00 uur een familielid van het jongetje dat met de moeder naar het politiebureau kwam.

Waarom het kind alleen en zonder warme kleren op straat liep is nog niet duidelijk. Medewerkers van de stichting Veilig Thuis spreken de moeder hierop aan. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant hangt het van dat gesprek af of er verdere stappen tegen de ouders worden genomen.

Het kind heeft in het politiebureau warme kleding gekregen, wat gespeeld met medewerkers en wat gegeten en gedronken. Hij maakte geen verwaarloosde indruk.