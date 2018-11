'Belastingdienst controleert btw-aangifte digitale diensten te weinig'

De Belastingdienst heeft moeite om de btw-verplichtingen van grensoverschrijdende digitale diensten te controleren, zegt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. De oorzaak is dat we steeds vaker van dit soort diensten gebruik maken, bijvoorbeeld met een abonnement op een digitale krant, het downloaden van games of het digitaal streamen van muziek en films.

De Rekenkamer roept de Belastingdienst op om de handhaving te versterken. "Tot begin dit jaar is niet gekeken of de btw-aangiften van bedrijven ook klopten met hun betalingen. En nu die controle wel plaatsvindt, moet die nog grotendeels handmatig worden uitgevoerd", schrijft de Rekenkamer.

Dat dit in de papieren kan lopen blijkt uit een voorbeeld. De Rekenkamer noemt een Brits bedrijf dat diensten leverde aan Nederlandse afnemers en meer dan 20 miljoen euro aan btw-aangiften niet afdroeg.

Ook zou de Belastingdienst nog eens 20 miljoen euro zijn misgelopen omdat het bedrijf ook een groot deel van de in Nederland behaalde omzet niet had aangegeven. Dit werd duidelijk nadat de Britse belastingdienst de Nederlandse collega's om hulp bij het onderzoek vroeg.

One-stop-shop

Digitale dienstverlening groeit enorm. De afgelopen twee jaar is het bedrag aan btw-aangiften van in Nederland geregistreerde bedrijven bijna verdubbeld van 254 miljoen euro naar 461 miljoen euro. In dezelfde periode zijn de btw-aangiften voor digitale dienstverlening vanuit het buitenland aan Nederlandse gebruikers gestegen van 147 miljoen euro naar 185 miljoen euro.

Sinds 2015 kunnen leveranciers van digitale diensten in de Europese Unie voor alle lidstaten in een keer hun btw-aangiftes doen. Vanaf 2021 gaat dit systeem ook gelden voor niet-digitale producten van webwinkels en voor administratie en advies.

De Rekenkamer wil dat staatssecretaris Snel van Financiƫn meer onderzoek laat doen om ontduiking via het internet op te sporen. Ook moet de Belastingdienst de samenwerking met andere belastingdiensten binnen de EU versterken. Snel zegt dat hij de aanbevelingen zal opvolgen.