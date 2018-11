Aanhoudende lage waterstanden door droogte, '200 dagen regen nodig'

Het is nog steeds erg droog in Nederland. De situatie verbetert nauwelijks, staat in de nieuwste Droogtemonitor. Door de regen van de afgelopen en de komende dagen zal de waterstand in de Rijn licht stijgen, maar de hinder voor de scheepvaart houdt aan.

Ook op de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek blijft er overlast voor de scheepvaart. Door de lage waterstand komt zeewater verder het land binnen dan normaal. Zo kunnen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied in het zuidwesten van Nederland oplopen. En de grondwaterstand is nog steeds laag, door de extreem warme en droge zomer en het uitblijven van voldoende regen.

"Zolang het niet regent, zullen we er rekening mee moeten houden dat het nog een paar jaar duurt voordat het grondwaterpeil z'n normale hoogte heeft bereikt", zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe.

"We hebben ongeveer 200 dagen normale Nederlandse regen nodig om het tekort weer aan te vullen. Dat is ruim zes maanden en dat is wel heel veel. Als je eerlijk kijkt, gaan we dat niet redden voor het nieuwe groeiseizoen."